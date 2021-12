Gerrard: “Tornare ad Anfield da avversario sarà dura. Spero che i tifosi mi amino”

Le parole dell'ex capitano del Liverpool e attuale allenatore dell'Aston Villa

Steven Gerrard farà il suo ritorno nello stadio in cui è diventato una leggenda del Liverpool. L'ex centrocampista ha collezionato 710 presenze e 186 reti, diventando uno dei giocatori più presenti nella storia dei Reds. Il tecnico inglese e tuttora in forza all'Aston Villa e domani andrà proprio all'Anfield Road per la sfida di campionato contro la squadra di Klopp. Ecco le parole rilasciate da Gerrard in conferenza stampa: