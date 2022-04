Gerrard vuole allenare un suo vecchio compagno: l’Aston Villa ci prova per Suarez

Novità sul futuro dell'attaccante uruguaiano

Le carriere di Luis Suarez e Steven Gerrard potrebbero presto ricongiungersi. I due erano infatti compagni di squadra ai tempi del Liverpool e ora che l'ex centrocampista è diventato allenatore dell' Aston Villa , l'attaccante uruguaiano potrebbe tornare in Premier League. L'impiego del Pistolero nell' Atletico Madrid scarseggia e le strade si potrebbero sparare a fine stagione.

Come riferisce il Birmingham Mail, Suarez avrebbe ricevuto una proposta allettante dall'Aston Villa per la prossima stagione. Il contratto dell'attaccante uruguaiano scadrà il prossimo 30 giugno e le due parti sembrano aver già deciso di non andare avanti insieme. Sull'ex obiettivo della Juventus, oggi 35enne, è forte anche il pressing dell'Inter Miami.