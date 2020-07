Gerson ammette: “Non ero pronto per la Serie A. Grazie a Pioli e Jorge Jesus ho imparato molto”

Gerson si racconta e lo fa ai microfoni di Globo Esporte. L’ex centrocampista anche di Roma e Fiorentina, ora al Flamengo, ha parlato della sua esperienza in Italia, in Serie A, momento per il quale, per sua stessa ammissione, forse non era pronto.

Gerson: “Distratto da elogi e aspettative”

Dopo aver faticato nel massimo campionato italiano, Gerson ha trovato la sua identità in Brasile dove col Flamengo è riuscito ad imporsi ad alti livelli e a vincere: “Questo mio nuovo inizio l’ho costruito in Italia, precisamente a partire dal secondo anno a Roma”, ha detto il brasiliano. “Ero arrivato dove giocava il mio idolo Totti. Avevo ricevuto grandi elogi e c’erano tante aspettative: questa cosa a volte ti distrae dagli obiettivi. Giocavo poco e sentivo di dovermi reinventare: ho iniziato ad allenarmi a casa, ho prestato più attenzione a ogni dettaglio. Tutto: marcatura, posizionamento… Ho capito che ancora non ero pronto come giocatore”. La sua evoluzione poi col passaggio alla Fiorentina: “A Roma giocavo e chiedevo agli allenatori e agli assistenti di farmi studiare nuovi ruoli. Da lì, ho iniziato a giocare in più posizioni. A Firenze con Stefano Pioli giocavo spesso da secondo mediano a centrocampo, e a volte pure come regista quando ci metteva a tre dietro. Lì ho imparato le cose che ritengo più importanti per evolversi, intensità senza palla ed essere coinvolto per 90 minuti, anche se non hai il pallone. Prima giocavo solo per fare gol o assist, ma ho capito che avrei potuto influenzare il gioco anche senza, e mi fa piacere: mi sento molto più completo”. Merito di Pioli e adesso merito anche di Jorge Jesus: “Devo molto anche a lui. Uno dei miei obiettivi adesso è quello di vestire la maglia della nazionale brasiliana”.

QUI LE NEWS DI GOSSIP