Ghirelli: “Juventus-Napoli? Brutto segnale per il calcio italiano. In Lega Pro…”

Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, ha parlato a Radio Punto Nuovo: “Il caso di Juventus-Napoli è emblematico, dipende da che punto si intende guardarlo. Da una parte ha ragione uno, da un’altra parte ha ragione l’altro. Questo è un brutto segnale per il calcio italiano. La Lega Serie A una volta appreso della decisione dell’ASL avrebbe dovuto rinviare la partita senza provocare ulteriore confusione. È accaduto un episodio identico in Casertana-Viterbese ma non siamo riusciti a mettere d’accordo le società. La settimana seguente l’ASL ci ha informato che c’era un problema ed abbiamo rinviato la gara tra Casertana e Juve Stabia”.