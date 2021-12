Le parole del presidente della Lega Pro

Francesco Ghirelli , presidente della Lega Pro, ha analizzato la delicata situazione che sta vivendo la Salernitana . Il club campano dovrebbe trovare a tutti i costi un acquirente entro il 31 dicembre, anche se i club di Serie A hanno votato per far continuare il campionato alla società. Tramite Gr Parlamento, Ghirelli ha inoltre parlato del nuovo stadio dell'Albinoleffe e sui 5 cambi in Lega Pro.

CASO SALERNITANA - "Caso Salernitana? È Sconcertante, come approccio e come è andata avanti la Serie A. È come se io l’anno scorso avessi tenuto in gioco il Trapani: è quando non si rispettano le regole che il calcio è falsato".