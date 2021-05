Giro d’Italia, Merlier allo sprint Ganna resta in rosa

Da tempo un corridore belga non vinceva una tappa

Grande volata nella seconda tappa del 104° Giro d’Italia. A spuntarla è stato il belga Tim Merlier. Sul traguardo di Novara Nizzolo secondo. Ganna resta in rosa. Terza piazza per Dylan Groenewegen, quarto Elia Viviani. Il velocista belga ha centrato il successo al Giro alla sua prima partecipazione alla corsa rosa. La corsa è stata caratterizzata dalla fuga tutta italiana composta da Umberto Marengo (Bardiani), Filippo Tagliani (Androni) e Vincenzo Albanese (EOLO-Kometa), il primo a staccarsi dopo essersi attardato a causa di un problema meccanico. Marengo e Tagliani invece sono stati riassorbiti dal gruppo a circa 25 km dall'arrivo. Domani è in programma la terza tappa, sempre in Piemonte, con la frazione di 190 km da Biella a Canale con un finale insidioso.