Giuseppe Rossi esalta la Fiorentina: “Sono contento per loro. Vlahovic mi ha sorpreso”

Le parole dell'ex attaccante Viola

Giuseppe Rossi è rimasto molto legato alla Fiorentina . L'attaccante della Spal ha collezionato 42 presenze e 19 reti con la maglia Viola. In un'intervista a Rtv 38, ha parlato dell'attuale situazione della sue ex squadra, di Vlahovic e del lavoro dell'allenatore Italiano .

CONTENTO PER I VIOLA - "Sono molto contento di vedere finalmente lassù in classifica la Fiorentina, che sta lottando per i posti europei. Mister Italiano sta facendo un grande lavoro e dei piccoli miracoli, si vede che il gruppo lo segue e quindi questo è un gran bel segnale. C'è un grande entusiasmo in città. Io sono qui per le feste e vedo i tifosi molto contenti per il lavoro svolto, e sono contento anche io".