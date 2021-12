Giuseppe Rossi: “Voglio essere di nuovo protagonista. Scudetto? Vedo bene l’Inter”

Le parole dell'attaccante della Spal

Giuseppe Rossi è tornato a giocare in Italia nella sua nuova avventura con la Spal in Serie B. Pepito ha rilasciato un'intervista a SportWeek in cui ha parlato della sua nuova esperienza e della possibile vincitrice dello scudetto. Ecco le sue parole:

"È un campionato diverso da quelli che conoscevo, ma è bello perché tutte le partite sono tese, molto combattute. Strappare i tre punti in un torneo non è facile. Noi dobbiamo essere umili, ascoltare il tecnico Clotet e volare basso, perché c'è tanta strada da fare. Il mio desiderio è sentirmi protagonista di nuovo. Scudetto? Bis nerazzurro, credo che ce la faranno di nuovo quest'anno. Simone Inzaghi ha trovato l'equilibrio e modo di giocare adatti, dopo un'estate in cui sono stati ceduti top player che erano centrali nel progetto, come Lukaku e Hakimi".