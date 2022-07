Tutto è pronto per il Global Sports Summit che quest'anno si terrà dal 19 al 21 luglio 2022 nel meraviglioso Principato di Monaco. Si tratta di un momento importantissimo nel quale ci sarà modo di confrontarsi su tematiche legate all'evoluzione dello sport e non solo. Idee imprenditoriali e di sviluppo che metteranno faccia a faccia diverse personalità di spicco di settori anche ben differenti.

Dopo il successo dell'edizione 2021, ecco che il Global Sports Summit si sposta a Monaco, città che, come si legge sul sito ufficiale dell'evento, ha una profonda passione per lo sport e l'intrattenimento e incarna l'ecosistema internazionale di affari e collaborazione che creerà l'ambiente perfetto per connessioni e partnership influenti.

L'obiettivo dell'evento è quello di dare ispirazione alla comunità: persone, investitori compresi, e soprattutto condividere idee innovative. Il Global Sports Summit consente di discutere di ogni questione e preparare sfide importanti in un ambiente sicuro. Questo incontro sarà un'esperienza unica per condividere apertamente e privatamente informazioni, rafforzare le relazioni, guidare le prestazioni dell'organizzazione e del team e discutere di ciò che conta davvero.

Da sottolineare come il numero uno della Spal Joe Tacopina faccia parte del board di questo importante organo, ed è una delle figure di spicco insieme ai più importanti presidenti di società nel mondo dello sport come il numero uno dei Chicago Bulls, formazione della NBA, e quello degli Indiana Pacers. Ma anche altri presidenti delle più importanti squadre di diverse discipline sportive sono presenti al Global Sports Summit. Il calcio ha bisogno di brave persone in ruoli di alto livello e Tacopina è uno che ha dimostrato di essere in grado di prendersi cura degli interessi di più club oltre al proprio, il che è un prerequisito per la posizione di alto profilo che occupa all'interno del governo della Global Sports.