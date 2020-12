Gnocchi: “Sono preoccupato per il Parma, può vincere e perdere con tutti ma…”

Gene Gnocchi ha commentato l’andamento del Parma ai microfoni di Radio Bianconera: “In realtà mi sarei aspettato di più dai ragazzi di Liverani. È una squadra che può vincere e perdere con chiunque – dichiara il comico – , anche se sono preoccupato perchè la squadra produce gioco ma non riesce a raccogliere risultati. È capitato contro Inter e Milan ma non basta, il Parma mi sembra abbastanza in difficoltà. La partita contro la Juventus mi sembra sbilanciata, i bianconeri hanno tutto per vincere al Tardini”.