Gomez: “Siviglia mi ricorda Catania. Qui tre anni poi torno in Italia”

Il primo amore non si scorda mai e il Papu ripensa al suo Catania

L'ex calciatore del Catania Papu Gomez ha ancora bei ricordi della sua esperienza alle pendici del vulcano Etna. A Sky, l'argentino, attualmente al Siviglia, ha parlato della sua avventura in Serie A con il Catania: “Il mio desiderio era continuare a giocare ad alti livelli – ha esordito Gomez – avevo offerte da MLS e Arabia ma non mi interessavano, volevo continuare a giocare in un campionato competitivo anche per restare in Nazionale. Quando il Siviglia si è fatto avanti ho detto subito al mio agente di provare a chiudere”.