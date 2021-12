Gravina apre ai playoff in Serie A: “Dobbiamo dare una veste innovativa al calcio”

Le parole del presidente della FIGC

Grabriele Gravina , presidente della FIGC , è tornato a parlare del tema playoff in Serie A. Durante la presentazione della Supercoppa Femmnile, Gravina non ha precluso questo tipo di opzione. Ecco le sue parole:

"Non dobbiamo mai aver paura di dare al calcio una veste innovativa. È un errore che si sta commettendo in altre componenti. La divisione calcio femminile è una sorta di laboratorio, stiamo toccando con mano questi nuovi format. È fondamentale pensare a formule innovative - ha proseguito il presidente della FIGC. Per me l'idea del playoff che concluda la stagione ordinaria credo sia tra le cose più belle che si possa offrire".