Gravina: “I giovani non riescono a fare il salto di qualità. Serve un’evoluzione”

Le parole del presidente della Figc

"Sento parlare ancora di rivoluzione, mentre io parlerei di evoluzione. Non è pensabile che dall’11 luglio al 24 marzo, tutto il lavoro positivo fatto dalla federazione improvvisamente deve essere accantonato e gettato alle ortiche per ricominciare da zero. Mentre tutti soffrivamo per l'eliminazione contro la Macedonia, l'Italia U16 e U21 è riuscita ad ottenere risultati importanti a livello internazionale. C'è ancora chi investe nel calcio italiano, che è l'interesse primario che vogliamo difendere. Il movimento sta producendo e valorizzando talenti, ma poi le opportunità di diventare campioni sfumano. Dobbiamo riflettere sul perchè tanti giovani si perdono quando è il momento di fare il salto di qualità".