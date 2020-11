Graziani: “Campionato anomalo. Juventus? Senza vittoria a tavolino…”

Sarà un campionato ricco di sorprese e tante, tantissime incertezze. Ne sono sicuri i diretti interessati ma anche gli appassionati, compreso Francesco Ciccio Graziani, ex bomber, tra le altre, di Roma e Nazionale. Parlando a Radio Kiss Kiss, l’ex centravanti ha detto la sua sulla particolare stagione del massimo torneo di calcio italiano.

Graziani: “Serie A anomala. E la Juventus…”

“Parliamo di un campionato anomalo, può succedere di tutto. La Juventus senza quel 3-0 a tavolino avrebbe gli stessi punti di Sampdoria e Cagliari”, ha detto Graziani anche a proposito del discusso successo dei bianconeri arrivato dopo le varie sentenze. “Certo, la Juventus senza quella gara avrebbe una partita in meno, ma è col Napoli e può succedere di tutto. Non giocare quella partita è una sconfitta per tutto il calcio italiano, il risultato deve venire dal campo. Il Napoli senza punto di penalizzazione sarebbe proprio dietro al Milan. Ma se a fine stagione il Napoli dovesse arrivare a pari punti con una squadra e venisse penalizzata dal 3-0 a tavolino e dal punto di penalizzazione? Lo ritengo impensabile”.