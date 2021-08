Grealish al Manchester City e l’Aston Villa “rimborsa” i suoi tifosi…

L'iniziativa del club inglese dopo la cessione del suo fuoriclasse

Il calciomercato estivo è un periodo molto difficile, non solo per le società ma anche per molti tifosi. Molti fan, decisamente affezionati ai loro beniamini, si ritrovano a puntare forte su alcuni giocatori che, magari, poi vengono venduti. Ed è proprio in ottica di questa situazione che l'AstonVilla, dopo aver ceduto Jack Grealish al Manchester City, ha deciso di intervenire. In che modo? Rimborsando i suoi tifosi che avevano acquistato la t-shirt del fantasista inglese.