Grealish si gode la vittoria della Premier League ma ammette: “Sullo 0-2 non pensavo di vincere”

Il fantasista si gode il trionfo ma ammette di aver temuto di non farcela

Il Manchester City ha vinto la Premier League e lo ha fatto dopo una partita pazzesca contro l'Aston Villa nella quale, sotto in casa per 0-2, è stato in grado di ribaltare tutto e trionfare per 3-2. Tra i più felici della vittoria c'è sicuramente Jack Grealish trasferitosi in questa annata nel club Citizens. Ai microfoni della BBC, l'inglese ha ammesso di aver temuto di non riuscire a portare a casa i tre punti necessario al trionfo finale.