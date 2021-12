Grealish: “Spero di tornare all’Aston Villa un giorno”. E quel retroscena…

Parla il fantasista inglese

Dopo aver lasciato l' Aston Villa nella scorsa finestra di mercato per la cifra monstre di 100 milioni di sterline, il fantasista inglese sogna un ritorno in maglia Villans un giorno...

PASSATO, PRESENTE E... - "Devo dire la verità, è stato più difficile di quello che pensassi qui al City", ha detto Grealish. "Ma allo stesso tempo devo dire che è molto bello essere un giocatore da 100 milioni". E pensare che le cose, solamente un anno e mezzo prima sarebbero potute essere diverse con il Manchester United che era vicinissimo al suo acquisto: "Sì, abbiamo giocato contro lo United una gara pre-season e non avrei dovuto giocare quella dopo in Coppa. A quel punto ho detto al mio agente che se non fossi partito avrei firmato il rinnovo e così è stato. Ho fatto una grande stagione e ho fatto guadagnare 100 milioni all'Aston Villa".