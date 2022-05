Griezmann fa mea culpa: “Stagione difficile a causa dei miei pochi gol”

Le parole dell'attaccante francese

Antoine Griezmann , attaccante dell' Atletico Madrid , ha fatto il punto sulla sua stagione e quella dei colchoneros. Il francese ha fatto un po' di autocritica sulla sua stagione condita da tanti infortuni e poche reti. Queste le sue parole in un'intervista ad AS:

"È stato un anno complicato, spero di finire bene. Sono arrivati nuovi giocatori, ho avuto un infortunio, poi è arrivata l'eliminazione dalla Champions. È successo di tutto e lo sappiamo. Sono sicuramente mancati i miei gol e mi sento responsabile. Fino all'infortunio mi sentivo molto bene. Poi ho fatto fatica, non mi sono potuto allenare. Quando sono tornato, ho provato a dare il massimo ma non sono riuscito a segnare. Comunque lavoro sempre per la squadra, in attacco e anche in difesa. Voglio essere importante e decisivo, non è normale stare così tante partite senza segnare".