Guai per John Carew, accusato di evasione fiscale: rischia sei anni di carcere

Problemi col fisco per l'ex attaccante norvegese

Nuovi guai per John Carew, ex attaccante norvegese con un passato anche in Italia nelle file della Roma. L'ex calciatore è accusato di evasione fiscale in Norvegia, dove avrebbe evitato di pagare circa mezzo milione di sterline tra il 2014 e il 2019. Inoltre, il norvegese avrebbe nascosto al fisco circa 27 milioni di sterline, motivo per cui, se giudicato colpevole, dovrà scontare sei anni di carcere in Norvegia, il massimo della pena.