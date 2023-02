Guardiola: “Follie Chelsea? Non dimentico quella lettera. Se avessimo speso noi…”

Sfogo piccato di Pep Guardiola in un'intervista riportata da Marca in cui gli è stato chiesto cosa pensasse delle spese folli del Chelsea nelle ultime sessioni di mercato. Il tecnico spagnolo, nonostante si sia rifiutato di commentare la situazione del club londinese, ci ha tenuto a ricordare un episodio accaduto nel 2019/2020, quando diversi club di Premier League - tra cui i Blues - inviarono una lettera alla Federazione per impedire ai "Citizens" di appellarsi alla sanzione ricevuta per aver infranto il Fair Play Finanziario.

Lo sfogo di Pep Guardiola

"Quello che il Chelsea ha deciso di fare non è affar mio. Sinceramente non mi lascio mai coinvolgere nelle questioni di altri club perché ci sono regolamenti e regole da rispettare", ha detto Guardiola. Poi, però, ci ha tenuto a sottolineare: "Quello che mi preoccupa è che abbiamo vinto 11 titoli negli ultimi cinque anni essendo la quinta o la sesta squadra per spesa netta in Premier League. Questo è ciò che conta davvero per noi. Ma siamo stati accusati. Non dimentico, otto o nove squadre hanno inviato una lettera alla Premier League per farci bandire. Siamo la quinta squadra per spesa netta negli ultimi cinque anni. Questa è la realtà. So cosa sarebbe successo se certe spese le avessimo fatte noi...".