Guardiola: “Con lo Sporting voglio un’altra vittoria. Sul futuro di Fernandinho…”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , ha parlato in conferenza stampa prima della sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona . L'allenatore dei Citizens ha analizzato la sfida contro i portoghesi e il futuro di Fernandinho . Queste le sue parole:

"Abbiamo giocato una partita incredibile all’andata, vincendo 5-0, ma non abbiamo ancora raggiunto nulla. Fernandinho? Mi piacerebbe rimanesse, sono così felice di averlo a disposizione. È un capitano e un giocatore incredibile, vedremo cosa succederà. Sulla Premier League, il Manchester United ha ottenuto un grande risultato contro l’Atletico Madrid e il Chelsea ha fatto un lavoro incredibile. Noi dobbiamo stare attenti, non dobbiamo concedere cose stupide. I giocatori dello Sporting verranno qui con tutto il loro orgoglio e vogliamo vincere anche questa gara. Per Zinchenko è un momento difficile, ma penso che sarà pronto nel caso debba giocare. Abbiamo solo 14 giocatori a disposizione, ci sono diversi problemi tra infortuni e squalifiche".