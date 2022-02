Guardiola elogia Conte: “Ho imparato tanto da lui. Ha lasciato il segno in Premier”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Tottenham di Antonio Conte . L'allenatore dei citizens ha speso parole di stime per il tecnico ex Inter , che recentemente ha dichiarato di ritenere lo spagnolo "il miglior manager del mondo". Queste le parole di Guardiola:

"Lo ringrazio tanto, ma non lo sono. Ho Imparato molto guardando le sue squadre e i loro movimenti. I club si affidano al 100% a lui e alle sue idee. Se lo farà anche il Tottenham, avrà successo. Nella mia prima stagione in Inghilterra è stata dura contro di lui. Ha fatto grandi cose alla Juventus, all’Inter e al Chelsea. Ha cambiato tante cose, anche la Nazionale ha giocato in modo fantastico con lui. Ho un rispetto incredibile nei suoi confronti. Anche il suo impatto sulla Premier è stato evidente: molte squadre hanno iniziato a giocare a cinque in difesa. Il calcio mondiale l’ha copiato e incollato, ha cambiato molte squadre e ha vinto la Premier in modo fantastico. Ha lasciato il segno in questo campionato".