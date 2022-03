Guardiola esalta CR7: “Quello che hanno fatto lui e Messi non lo rivedremo più”

Le parole del tecnico spagnolo

Pep Guardiola ha parlato in conferenza stampa prima del derby di Manchester contro lo United . L'allenatore spagnolo, oltre a parlare della sfida contro i Red Devils, ha speso parole di stima per Cristiano Ronaldo . Queste le sue dichiarazioni:

"È stato uno dei migliori negli ultimi 15 anni. Era il migliore insieme a Lionel Messi. Quello che hanno fatto questi due, non lo vedremo mai più. Quando sei a questo livello, sei sotto il controllo pubblico ogni giorno. È stato bello vederlo in ogni momento. Dovremo usare tutte le nostre qualità per impedirgli di vedere spesso la palla".