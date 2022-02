Guardiola: “Guerra in Ucraina? Gli innocenti pagano le conseguenze. Su Zinchenko…”

Le parole dell'allenatore spagnolo

Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa in occasione del match di domani contro l' Everton . Oltre ai temi di campo, l'allenatore del Manchester City ha parlato della guerra in Ucraina, prendendo in esame la situazione di Zinchenko . Queste le sue parole:

"Amiamo tutti il ​​Paese in cui siamo nati. E se uccidono la tua gente, persone innocenti… Come ti sentiresti? Ho parlato con Zinchenko in privato con lui, è un ragazzo molto forte, si è allenato nei giorni scorsi e domani sarà con la squadra. Ricordo quello che è successo in Jugoslavia, nessuno ha fatto niente. Ci sono molte guerre nel mondo e tante persone innocenti muoiono quando vorrebbero solo vivere in pace. Tutti vogliono una casa, dormire bene, cibo in tavola e amore. Gli innocenti pagano sempre le conseguenze a un prezzo terribile, per le decisioni di pochi. Non abbiamo ancora imparato dal passato. L’Ucraina, la Siria… come tanti altri posti nel mondo. Alla fine, il più forte uccide sempre il più debole".