Guardiola: “Gundogan può diventare il mio erede. E’ un uomo intelligente”

Le parole del tecnico spagnolo

"Se il centrocampista vuole diventare un allenatore può farlo, perché quando sei un centrocampista devi pensare alla squadra. Quando sei un attaccante pensi ai gol. Non pensi a quello che sta succedendo intorno a te. Il centrocampista, se vuole sopravvivere deve pensare a cosa sta succedendo davanti e cosa sta succedendo dietro, giocando nel cuore della squadra, nel mezzo. Ed è per questo che, se ci giochi, se sei intelligente e se hai la passione, puoi farcela. Gundogan è così intelligente ed è per questo che ha la passione per questo. Credo che Ilkay Gundogan potrebbe diventare il nuovo Guardiola. Penso che i giocatori dell'Academy dovrebbero essere grati di avere questo tipo di sessioni di coaching con lui. Penso che Ilkay sia un uomo così intelligente . E, naturalmente, se sei un uomo intelligente sei un giocatore intelligente . Con la qualità e il competenze che ha, se deciderà di diventare allenatore sarà bello vederlo in futuro".