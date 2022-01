Guardiola incorona De Bruyne: “E’ un giocatore di classe mondiale”

Le parole del tecnico spagnolo

Il Manchester City ha vinto di misura il big match contro il Chelsea . A decidere la partita ci ha pensato Kevin De Bruyne con un tiro da fuori area che non ha lasciato scampo ai Blues. Nel post partita, Pep Guardiola ha analizzato la vittoria della sua squadra, spendendo parole di stima per il centrocampista belga. Ecco le parole rilasciate a BT:

"Abbiamo assolutamente giocato bene, facendo tutto ciò che andava fatto. Non dobbiamo dimenticare che abbiamo giocato con i campioni d’Europa, e sono incredibili. Abbiamo provato a trovare spazi, ma non ce n’erano. Abbiamo cercato delle transizioni, ma non ne abbiamo avute. Abbiamo vinto, e ciò che abbiamo fatto lo abbiamo fatto assieme. De Bruyne? E’ un giocatore di classe mondiale, ma umile e umano al punto tale da far tutto per la squadra. Vorrei ancora di più da lui, perché so che può farlo".