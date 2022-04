Guardiola promuove Ten Hag: “Ottima scelta dello United. Basta guardare il suo Ajax”

Le parole del tecnico spagnolo

Nella giornata di ieri il Manchester United ha ufficializzato l'approdo di Erik Ten Hag sulla panchina dei Red Devils. L'attuale tecnico dell' Ajax porrà dunque fine alla sua avventura con i lancieri per iniziare quella con lo United. Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , ha commentato in conferenza stampa la scelta dei rivali. Queste le sue parole in conferenza stampa prima della sfida di domani contro il Watford:

"La scelta di ten Hag allo United? Basta guardare il suo Ajax e capirete le sue qualità. Gli faccio le mie congratulazioni e gli auguro il meglio. E’ un top manager, le sue squadre portano gioia nel guardarle. La sfida contro il Watford e le parole di Hodgson sul fatto che io non gli parlo? Non è vero. Dopo le partite io parlo con gli altri allenatori. E li invito per un bicchiere di vino. Perché non dovremmo essere amici? Sono certo che stesse scherzando. E’ questa la parte migliore della stagione? La adoro, ogni partita è importante. Significa che abbiamo fatto già tante belle cose".