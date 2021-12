Guardiola sta con i calciatori: “Troppi impegni, ci vorrebbe uno sciopero”

Il manager Citizens contro i troppi impegni delle squadre di Premier League

SCIOPERO - "Giocatori e dirigenti tutti insieme devono fare qualcosa perché le parole da sole non bastano", ha spiegato il tecnico Citizens come riportano i principali media inglesi. "La situazione non cambierà da sola: UEFA, FIFA, Premier League, le televisioni e gli affari sono più importanti del benessere dei giocatori. Ognuno decide per se stesso. Stiamo parlando del benessere dei giocatori, forse i sindacati dovrebbero dire: 'Ok, non giochiamo finché non risolviamo questa situazione'", ha detto Guardiola.