Guardiola sul possibile approdo di Vlahovic: “Non prenderemo nessun attaccante”

Le parole del tecnico spagnolo

Pep Guardiola , allenatore del Manchester City , ha commentato le voci sulla presunta intenzione dei citizens di acquistare l'attaccante della Fiorentina Dusan Vlahovic nella finestra di mercato invernale. L'interesse del club inglese per il serbo è vivo ma sulla lista ci sono anche altri attaccanti. Le voci non sono casuali: Guardiola ha infatti annunciato che l'attaccante della sua squadra Ferran Torres è vicino al passaggio al Barcellona . Tuttavia, secondo il tecnico spagnolo, il City non firmerà un sostituto per il calciatore uscente quest'inverno.

"Non prenderemo un attaccante a gennaio. Questo è il nostro piano. La cessione di Torres non è ancora arrivata 'ufficialmente'. Non si può parlare di cessione. So che stanno trattando, è vicino ad andar via, tutto qui, ma sarà fatta per il suo trasferimento solo quando il club lo annuncerà. Noi non siamo un club come gli altri, un club che trattiene i propri giocatori quando questi vogliono andarsene. Se vogliono andar via perché sentono che saranno più felici altrove, devono andar via e basta", ha detto Guardiola in conferenza stampa, che non allontana dunque l’attaccante viola dagli obiettivi, ma rimanda eventualmente alla sessione estiva.