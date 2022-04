Guardiola sull’elogio di Klopp: “Lo ringrazio, ma non sono il migliore al mondo”

Le parole del tecnico spagnolo

"Ringrazio molto Klopp ma non lo sono, vorrei dirlo ma non sarebbe vero. Ammiro molto il Liverpool e quello che fanno, entrambe le squadre sono forti, dovremo individuare i punti deboli che sono pochi. Ringrazio molto Klopp ma non lo sono, vorrei dirlo ma non sarebbe vero. Ammiro molto il Liverpool e quello che fanno, entrambe le squadre sono forti, dovremo individuare i punti deboli che sono pochi. Jose è un allenatore entusiasmante e abbiamo vissuto un’accesa rivalità a Barcellona. In cinque anni qui l’ho affrontato tante volte, Jurgen l’ho sfidato anche a Monaco, in classifica siamo stati vicini tante volte".