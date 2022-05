Guardiola: “Tutti supportano il Liverpool ma ha una sola Premier League in 30 anni”

Il tecnico del Manchester City si toglie qualche sassolino

"Sarà un bel duello con i Reds per la Premier, anche se loro non sono abituati a vincerla". Parla così Pep Guardiola dopo il successo del suo Manchester City e soprattutto dopo che il Liverpool nelle ore precedenti aveva fermato la sua corsa in Premier League col pareggio contro il Tottenham.

Il mister Citizens ha scelto di togliersi qualche sassolino dalle scarpe parlando a beIN Sports: "Il Liverpool ha una storia incredibile a livello europeo, ma non la ha in Premier League, dove ha vinto una sola volta in trent’anni. Una settimana fa nessuno pensava che saremmo diventati campioni noi. Tutti in questo paese supportano il Liverpool: i media, i tifosi e tutti gli altri", le parole di Guardiola.