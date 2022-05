Guardiola: “Vincere la Premier League è più difficile che trionfare in Champions”

Le parole del tecnico spagnolo

Il Manchester City vuole conquistare la Premier League nella lotta all'ultimo sangue contro il Liverpool . I Citizens precedono di un solo punto in classifica i rivali, ma i Reds si batteranno al massimo per conquistare il titolo, dopo la Carabao Cup e l'FA Cup. Proprio l'allenatore del City Pep Guardiola è intervenuto in conferenza stampa per l'ultima gara di campionato contro l' Aston Villa . Il tecnico spagnolo ha paragonato la Premier League alla Champions League. Queste le sue parole:

"E' una competizione che dura molte settimane, alterna momenti belli e altri brutti, situazioni diverse. E' già una vittoria esser lì a lottare, come abbiamo fatto in questi anni. L'anno in cui ha vinto il Liverpool noi non siamo stati abbastanza bravi, per il resto siamo sempre stati lì. Non e' una gara secca come la FA cup, è un riconoscimento che va a chi è stato più costante. Non sto dicendo che la Champions League non sia importante. Ci piacerebbe giocare a Parigi la prossima settimana. Ma vincere 38 partite oppure 6-7 e' diverso. Mi piace sempre, è bello".