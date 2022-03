Guerra in Ucraina, diretto generale Shakhtar: “E’ stato ucciso un nostro allenatore”

L'annuncio del dirigente del club ucraino

Arrivano brutte notizie dalla guerra in Ucraina. Nelle ultime ore continuano gli attacchi russi in terra ucraina e come fa sapere Sergei Palkin, direttore generale dello Shakhtar Donetsk, ci sarebbe una vittima del mondo del calcio. Si tratta di un allenatore delle giovanili del club ucraino: "Un nostro dipendente è stato ucciso ieri, un allenatore delle giovanili. Un frammento di un proiettile lo ha ucciso colpendolo alla testa. La Russia sta uccidendo gli ucraini, fermate questa follia! Non si può stare in silenzio, ognuno di voi sarà colpevole e responsabile dei reati commessi", queste le parole del dirigente.