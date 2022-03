Guerra in Ucraina, l’Adidas sospende la partnership con la Federcalcio russa

L'annuncio della multinazionale tedesca

Continuano ad arrivare le reazioni in merito all'invasione russa in Ucraina. Nella giornata di oggi l'Adidas ha annunciato la sospensione della partnership con la Federcalcio russa, a seguito degli avvenimenti che si stanno verificando in terra ucraina. "Adidas sospende con effetto immediato la sua partnership con la Federcalcio russa (RFS)", queste le parole di un portavoce della multinazionale tedesca.