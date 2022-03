Guerra in Ucraina, l’iniziativa di Shevchenko: porterà 150 rifugiati a Londra

L'iniziativa dell'ex calciatore ucraino

Il popolo ucraino sta vivendo un momento particolare visto il periodo di guerra con la Russia. Nel mondo del calcio si stanno adoperando in molti e l'ultima iniziativa riguarda la leggenda del calcio ucraino Andriy Shevchenko . Come riferisce il Daily Mail, l'ex attaccante del Milan ha infatti deciso di ospitare alcuni bambini ucraini rifugiati nella sua casa di Londra. Inoltre, l’ex allenatore del Genoa sta contribuendo a portare 150 bambini nel Regno Unito, tra coloro che sono in fuga dall’invasione russa in Ucraina.

Shevchenko ha spiegato così il motivo della sua scelta al quotidiano inglese: "Naturalmente cerco di raccogliere aiuti umanitari e aiutare il mio paese, il mio popolo, i rifugiati. Stavo aspettando le regole del governo e ora è abbastanza chiaro. Stavo lavorando con l’ambasciatore dell’Ucraina qui e poi ho un paio di amici che vogliono aiutare e prenderemo 150 rifugiati qui e li metteremo in diverse aree e porteremo un paio di bambini anche a casa mia. Non credo che ci sia un posto in Ucraina in cui ti senti al sicuro ora. Non ci posso credere, a volte è come un brutto sogno".