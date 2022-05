Gundogan svela: “Titolo col City? Klopp tra i primi a farmi i complimenti”

Il racconto del centrocampista

Assoluto protagonista della vittoria della Premier League del suo Manchester City , Ilkay Gundogan ha raccontato a Sport1.de la sportività del rivale del Liverpool Jurgen Klopp, suo ex allenatore ai tempi del Borussia Dortmund, che è stato uno dei primi a congratularsi con lui per il trionfo ottenuto.

Il centrocampista tedesco, come anticipato, è stato il trascinatore dei Citizens nell'ultima partita del campionato entrando nella ripresa e contribuendo alla rimonta da 0-2 a 3-2 con una doppietta: "Klopp è stato uno dei primi a congratularsi con me per il mio campionato", ha detto Gundogan sottolineando la sportività del manager rivale. "Ci siamo sempre trattati con grande rispetto. Ha avuto di nuovo una buona stagione con il Liverpool e ci ha reso la vita molto difficile. Klopp è una persona e un allenatore eccezionale, lo ha dimostrato nel corso degli anni".