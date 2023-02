Al-Nasr, Gustavo: “Le partite sono diventate più difficili dopo l’arrivo di Ronaldo”

Cristiano Ronaldo e l' Al-Nasr , una storia nata a fine 2022 nel segno dei milioni e della speranza di un futuro roseo per il calcio arabo. E forse i primi effetti della presenza del portoghese nella UAE Arabian Gulf League già stanno iniziando ad arrivare. Almeno stando alle dichiarazioni di Luis Gustavo .

Le parole di Luis Gustavo

In una recente intervista rilasciata a Goal.com, Luis Gustavo, giocatore dell'Al-Nasr, ha parlato del cambio di atteggiamento da parte degli avversari dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo in squadra. Il centrocampista brasiliano, nel dettaglio, ci ha tenuto a sottolineare che tutti i club che affrontano l'Al-Nasr, adesso, lo fanno con maggior piglio e determinazione. Fattore che potrebbe rivelarsi di fondamentale importanza per la crescita del calcio arabo.