Haaland conteso da Real Madrid e Manchester City: il norvegese vuole i blancos

L'attaccante norvegese gradirebbe la destinazione spagnola

Secondo quanto riporta Marca, infatti, i Citizens avrebbero avviato i contatti con gli agenti di Haaland già da tempo per portarlo in Gran Bretagna in estate. Sul giocatore, però, c’è una grande concorrenza con Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco interessate alle prestazioni del ventunenne. Haaland gradirebbe lasciare la Bundesliga e il Borussia Dortmund, ma non per giocare con il City, bensì nella Liga con la maglia dei blancos. Il club di Florentino Perez ha sempre mostrato un forte interesse per il norvegese e proprio gli spagnoli sarebbero la meta preferita di Haaland.