Haaland è tornato ed è (ancora) da record in Bundesliga

Il centravanti del Borussia Dortmund torna e segna

Si era parlato del suo ritorno in campo massimo nel mese di dicembre per Natale o addirittura direttamente nel 2022. Eppure, Erling Haaland ha stupito tutti. Il centravanti del Borussia Dortmund è tornato e ha subito risollevato il suo club reduce da risultati non eccelsi nelle ultime uscite.

L'attaccante è stato protagonista contro il Wolfsburg nel match di campionato segnato la rete dell'1-3 dei suoi. Si tratta del suo 50esimo gol in Bundesliga. Un record assoluto come spiega Opta. Infatti, nessun altro giocatore nella storia del massimo campionato tedesco ha raggiunto questo traguardo in così poche presenze (50) e in così giovane età come il norvegese (21 anni 4 mesi 6 giorni).