Haaland, il Borussia Dortmund chiude alla cessione a gennaio: “Ora non partirà”

Le parole del dirigente del Borussia Dortmund

Eling Haaland è conteso dai top club europei. Il futuro dell'attaccante sarà molto probabilmente in Spagna dove ci sono Real Madrid e Barcellona a contendersi il norvegese. Il Borussia Dortmund è pronto dunque a incassare una grossa cifra per il cartellino e in queste ore ha fatto sapere che non lascerà partire il giocatore nella finestra di mercato invernale e che proverà a trattenerlo a tutti i costi. Ecco le parole del CEO del club tedesco Hans-Joachim Watzke a Der Spiegel: