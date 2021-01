Haaland, primo anno in Bundesliga con un’ispirazione speciale: “Cristiano Ronaldo è un esempio, è una macchina…”

Erling Haaland, un anno dopo. La stella del Borussia Dortmund ha parlato ai microfoni del sito ufficiale della Bundesliga a proposito della sua prima stagione vissuta in Germania nel massimo campionato tedesco. Dalla prima rete alla crescita esponenziale avuta timbrando recordo su record.

A tutto Haaland: da Reus a Cristiano Ronaldo…

“Come è andato il primo anno? Beh, diciamo che è stato tutto molto veloce anche se per certi aspetti è stato lento in realtà”, ha esordito Haaland. “Da quando ho firmato per il Borussia Dortmund le cose sono andate in modo particolare. Siamo stati fermi e chiusi per il lockdown. Non sapevamo cosa sarebbe accaduto ma sono stato comunque fortunato a giocare davanti al Muro Giallo e ai tifosi. Spero di poterlo fare di nuovo molto presto”.

“Il mio rapporto con mister Terzic e con la squadra? Col mister abbiamo un ottimo rapporto. L’abbiamo avuto fin da subito. Mi ha aiutato molto e spero di continuare a giocare per lui. Anche con i compagni ci siamo subito trovati. Reus è una leggenda e abbiamo bisogno di lui al top. Anche Sancho. Abbiamo visto il gol al Lipsia…”.

Tornando indietro, Haaland ha rivissuto il debutto con tripletta: “Devo dire che ricordo bene i gol. Il primo su grande palla di Sancho, poi quel passaggio di Hazard davanti alla porta e poi il filtrante di Reus che mi ha lanciato in profondità. Sono momenti che ricordo con piacere. Un tris all’esordio è bellissimo”. “Tanti record? Sì, è vero ma il mio obiettivo è vincere trofei di squadra. Apprezzo i riconoscimenti personali come il Golden Boy ma voglio vincere titoli”.

Infine un pensiero sull’alimentazione e alcuni segreti: “Cristiano Ronaldo un modello per me anche nell’alimentazione? Ho letto qualcosa relativamente alla dieta in comune ma non so se sia vero. Io ho il mio piano e seguo le mie cose con le persone intorno a me. Quindi non è qualcosa che faccio esattamente come lui. Anche perché non so lui come faccia. In ogni caso Cristiano Ronaldo è una grande fonte di ispirazione per tutti noi e basta guardarlo. Beh, lui è una macchina”.