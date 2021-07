Hakimi, l’agente: “Il sogno è di tornare al Real Madrid”

Le parole dell'agente arrivano a pochi giorni di distanza dalla firma con il Psg

Dopo poche ore dall'addio all'Inter e l'approdo al Psg, l'agente del difensore Ashraf Hakimi, Alejandro Camano, ha svelato qual è il sogno del suo assistito: "Ci riserviamo l'illusione e il sogno che Achraf torni al Real Madrid, perché è nato a Madrid, è cresciuto a Madrid e come obiettivo finale, un giorno, vorrebbe tornare a giocare per il Real Madrid", - cita Onda Cero-. Il Real aveva la possibilità di pareggiare l'offerta ma non l'ha fatto anche se per un attimo, sia io che Hakimi, abbiamo avuto l'illusione che si potesse tornare in Spagna". E sul Chelsea: "Sì, anche loro hanno pensato ad Achraf, il fatto che siano diventati campione d'Europa forse li ha fatti tornare sui propri passi". Il 6 luglio il Paris Saint-Germain ha confermato ufficialmente il trasferimento di Hakimi dall'Inter. L'affare ammonta a 60 milioni di euro. Il contratto di Hakimi con il PSG è valido fino al 30 giugno 2026.