Hamann controcorrente: “Il Borussia Dortmund sarà migliore senza Haaland”

Parla l'ex calciatore

Dietmar Hamann non ha dubbi sul futuro del Borussia Dortmund nel caso di cessione di Erling Haaland . Il club giallonero trarrà beneficio dal suo addio. Parlando alla Bild in vista del Klassiker di Bundesliga, l'ex calciatore ha detto il suo parere sul norvegese e la sua possibile partenza in estate.

"Credo possa essere un bene. Penso che non solo i tifosi, ma anche la squadra e il club siano infastiditi dal circo che si è creato attorno alla sua possibile cessione. Al Borussia Dortmund si faranno gol anche senza Haaland. È sempre stato così. Credo anche che se Haaland non ci sarà più, a breve o a medio termine, questo aiuterà il popolo del Dortmund", ha detto Hamann. Poi precisando ancora il suo pensiero: "Onestamente ha attirato troppa attenzione. Poi in inverno ha fatto il quel giro d'onore davanti alla curva, da solo. I suoi gesti, il suo addio e il suo linguaggio del corpo a volte erano irrispettosi verso la piazza. Ha saltato diverse partite e non bisogna dimenticare che la squadra, anche con lui in campo, ha perso ogni tanto. Ecco perché penso che Haaland stia meglio altrove. E credo anche che il Dortmund trarrà vantaggio dai soldi che otterrà dalla sua cessione. Senza Haaland c'è una grande possibilità. Credo che il BVB sarà migliore la prossima stagione senza Haaland".