Hamilton: “Orgoglioso di Saka, Sancho e Rashford. Insulti inaccettabili”

Il pilota della Mercedes si sfoga duramente su Instagram, dopo aver letto i vari insulti a sfondo razziale contro i calciatori inglesi.

SFOGO - Hamilton ha attaccato duramente chi ha offeso, anche con insulti pesanti a sfondo razziale i giocatori dell'Inghilterra dopo la Finale del Campionato Europeo, persa contro l'Italia di Roberto Mancini. Il pilota inglese si è sfogato così su Instagram: “Gli insulti razziali ai nostri giocatori sui social network dopo la partita di ieri sono inaccettabili. Questo tipo di ignoranza deve essere fermato. La tolleranza e il rispetto per i giocatori di colore non dovrebbero essere arbitrari. La nostra umanità non dovrebbe essere condizionata da nulla. Si prega di scoraggiare tutti coloro che pubblicano discorsi di odio su Internet. Bisogna incoraggiali a vedere la persona in tutti, indipendentemente dal colore della pelle. Sono molto orgoglioso di Saka, Sancho, Rashford e di tutta la squadra".