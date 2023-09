Handanovic svela il futuro: “Smetto di giocare. Sul ritorno all’Inter…”

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Samir Handanovic ha parlato del suo futuro. Per lui, possibile un ritorno (a breve) in nerazzurro. Chiaramente, come sottolineato dallo stesso Handanovic, non da calciatore: "Innanzitutto, smetto di giocare: sono in pace e felice così, metto la famiglia davanti. Adesso inizia il secondo tempo della vita e per ora posso dire che sia io che il club vorremmo continuare a collaborare con un nuovo ruolo e ci sono i presupposti perché accada . Ma al di là di tutto, ho sempre ragionato con una visione più grande, ovvero per il bene dell’Inter! "

Nella seconda parte dell'intervista, Samir Handanovic ha svelato dei retroscena sul proprio rapporto con André Onana, ex Inter e oggi portiere del Manchester United. Andando via, Onana mi ha ringraziato e ha detto che per me non è stato facile. Quelle parole mi sono piaciute, ma non mi è piaciuto il suo comportamento nei primi due mesi, quando non giocava. Poi ha detto la verità, e c’è da aggiungere che io sono stato sempre coerente con lui e l’ho anche aiutato. Nessuno, però, ha detto che nella scorsa stagione ho avuto infortuni che mi hanno penalizzato: polso, dito rotto e polpaccio stirato. Ma andavo sempre in panchina con la squadra anche da indisponibile. E mai sarei andato contro il club per appartenenza verso società e tifosi".