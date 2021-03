Havertz: “Covid? Ora sto bene. All’inizio non è stato facile, so che devo migliorare”

La prima stagione di Havertz con la maglia del Chelsea non è andata come ci si poteva aspettare in un primo momento per varie questioni. Prima il Covid, poi il cambio di allenatore, il fantasista tedesco ha parlato al Mirror della prima annata a Londra: “Il Coronavirus per me è un ricordo del passato, ora mi sento benissimo. Ho avuto un piccolo infortunio nelle ultime settimane, ma adesso è il momento di giocare a calcio e di farlo bene. Devo migliorare il mio modo di giocare. Non è stato facile per me, ma non sento di dover delle scuse. Voglio continuare a lavorare e spero che le cose possano cambiare rapidamente. Per me è stato difficile cambiare tante cose in così poco tempo. Sono qui da sei mesi ormai, finalmente comincio ad abituarmi a questa città e a questo Paese”. Non manca un pensiero per la famiglia: “Mi auguro di poter rivedere presto i miei cari, mi è sempre piaciuto passare del tempo con loro”.

