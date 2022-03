Havertz sul caos in casa Chelsea: “Se servirà, pagherò la trasferte di tasca mia”

Le parole del giocatore tedesco

In occasione della conferenza stampa che porta alla partita di Champions League tra il Lille e il Chelsea , Kai Havertz ha parlato della difficile situazione in casa Blues, dopo le limitazioni imposte dal governo inglese. Il calciatore tedesco ha affermato di essere disposto a pagare di tasca sua le trasferte, in modo da poter andare a giocare. Queste le sue parole:

"Se ci sarà da pagare, pagherò. Non è un problema, non penso lo sia per noi. La cosa più importante è giocare e credo che ci siano al mondo cose più difficili rispetto alla scelta di prendere un autobus o un aereo. Se ci sarà da pagare, pagherò senza problemi. Siamo tutti professionisti. Tutti sanno che ci troviamo in una situazione strana ma noi siamo i calciatori e dobbiamo concentrarci su quel che succede in campo. Ed è la cosa migliore che possiamo fare. Per il resto ci penserà la società".