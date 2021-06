Hazard ci risiamo: “Penso di avere qualcosa al ginocchio. Da capitano resterò”

Il numero 10 si è fatto male contro il Portogallo

Il Belgio sorride solo a metà. Passaggio ai quarti di finale dopo la vittoria per 1-0 contro il Portogallo e gara contro l'Italia da preparare. I Diavoli Rossi, però, dovranno farlo, per ora, senza Kevin De Bruyne e Eden Hazard infortunati nel corso della sfida contro i lusitani.

RESTO - Ad ogni modo, Hazard non ha alcuna intenzione di lasciare i suoi anche in caso di forfait sul campo per la prossima gara: "Da capitano rimarrò nel gruppo perché ho un ruolo importante da svolgere", ha spiegato il numero 10. "La vittoria contro il Portogallo non è stata facile, il secondo tempo è stato molto difficile. Non potevamo giocare come volevamo. Volevamo mostrare un miglior calcio ma vincere e passare è comunque un'ottima cosa che ci fa sorridere. Ne siamo contenti".