Hellas Verona, Juric: “Atalanta fortissima, serve la gara perfetta. Gasperini? Dategli una big e vedrete”

Ivan Juric è pronto a ritrovare il suo mentore Gianpiero Gasperini, nel lunch match di domenica il Verona infatti sfiderà l’Atalanta, reduce dall’eliminazione dalla Champions League contro il Real Madrid. Il mister croato ha presentato la sfida con la Dea: “L’Atalanta è un club di grandissimo livello. La gara d’andata non fu giocata ad altissima intensità, entrambe le squadre erano in difficoltà. L’anno scorso la partita vera fu all’andata, a Bergamo. Questa volta proveremo a metterli in difficoltà, sapendo che loro hanno tutto e possono farti gol in tutti i modi. Servirà la gara perfetta”. Juric non è soddisfatto della tenuta difensiva mostrata dal Verona nelle ultime partite: “I gol che abbiamo preso ultimamente sono un dato di fatto chiaro: stiamo facendo errori clamorosi, a Genova, a Udine, col Napoli, col Parma. Sono sbavature gravi, che ci sono costate molti punti: a volte abbiamo recuperato, altre volte abbiamo perso dei punti”. Non manca un pensiero per il maestro Gasperini: “L’ho trovato a Crotone da giocatore: non era conosciuto e mi ha aperto gli occhi, ho visto un calcio completamente diverso. Lui si evolve in continuazione, si inventa cose nuove, mantenendo lo stesso concetto, la proposta di un calcio totale, globale. Per me è il migliore in assoluto: dategli una squadra top e vedrete”.