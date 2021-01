Hellas Verona, Juric: “Il Bologna ha meritato di vincere, ma non si può prendere un gol così”

L’allenatore dell’Hellas Verona Ivan Juric ha parlato a Sky dopo il ko di Bologna: “Non si può prendere un gol come lo abbiamo preso oggi, abbiamo lavorato tutta la settimana sui tagli. Il Bologna ha giocato bene, meglio di noi e ha meritato di vincere. Kalinic deve entrare in forma, sono tre anni che è praticamente fermo. Ci vuole pazienza, oggi abbiamo fatto un buon secondo tempo ma non è bastato. Mi dispiace per la rete subita, avrei preferito prenderla in un modo diverso, magari con una grande giocata, ma non così. Non è vero che ci sono mancate motivazioni”.